Toate scolile din Brasov primesc dotari noi, din aprilie

Anuntat de mai multi ani, proiectul cu finantare europeana ce vizeaza dotarea scolilor cu mobilier si echipamente IT a intrat in linie dreapta. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, George Scripcaru, care a precizat ca din luna aprilie a acestui an va incepe furnizarea mobilierului si a echipamentelor IT necesare pentru dotarea salilor de clasa, laboratoarelor si cabinetelor din toate gradinitele, scolile, liceele si colegiile brasovene."Toate unitatile de invatamant din municipiul ... citește toată știrea