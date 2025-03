Toate unitatile de invatamant din Brasov vor avea parte de dotari in valoare de 44 de milioane de lei

Dotari de 44 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, pentru toate unitatile de invatamant din Brasov.Distribuie daca iti place!Este suma prevazuta in proiectul de buget dedicat invatamantului pentru acest an, prezentat de primarul George Scripcaru. Din luna aprilie va incepe furnizarea mobilierului si a echipamentelor IT necesare pentru dotarea salilor de clasa, laboratoarelor si cabinetelor din toate gradinitele, scolile, liceele si colegiile din Brasov.Unul dintre obiectivele ... citește toată știrea