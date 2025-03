Tocana cu oli, pogaci, placinta pa panuja. Mancaruri de post, demult uitate

Este Postul Pastelui si majoritatea crestinilor incearca sa respecte cutumele bisericesti, respectiv sa posteasca in aceste sapte saptamani pana la Paste. Dar ce mancam in prezent "de post" nu seamana cu ce mancau bunicii si strabunicii nostri, la sat.Etnologul Corina Isabella Csiszar a publicat mai multe retete pe care le preparau femeile la tara in trecut, in post. Una dintre cele mai simple si folosite retete de post era mamaliga simpla cu ulei si ceapa, numita "tocana cu oloi": "Sierbe ... citește toată știrea