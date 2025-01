Todorica Serban: Avem 33 de proiecte de investitii pentru unitatile sanitare din administrarea Consiliului Judetean Brasov

Vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Todorica Serban, a prezentat, in emisiunea Culisele Zilei cu Sebastian Dan, amploarea proiectelor de investitii din unitatile de sanatate publica aflate in subordinea administratiei publice judetene.Todorica Serban precizat ca, in acest moment, sunt in derulare, in diferite stadii de implementare, 33 de proiecte."Sunt multe investitii demarate de presedintele Adrian Vesteadin primul mandat, 2016-2020,continuate in mandatul 2020-2024.Aceasta ... citește toată știrea