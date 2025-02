Tom si Jerry - Debutul cinematografic al celebrei Animatii pe 10 februarie 1940

Pe 10 februarie 1940, indragitele personaje Tom si Jerry si-au facut debutul in cinematografie prin scurtmetrajul de 9 minute "Puss Gets the Boot", conform IMDb. Acest prim episod din seria devenita legendara a fost creat de William Hanna si Joseph Barbera, fiind produs de Rudolf Carl Ising si distribuit de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).Cum s-au numit initial Tom si Jerry?Desi "Puss Gets the Boot" a fost primul film din serie, Tom si Jerry nu purtau inca numele ... citește toată știrea