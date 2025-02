Toni Grebla va fi demis

Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de marti, 25 februarie, sa sustina revocarea din functie a presedintelui AEP, Toni Grebla, au precizat surse politice pentru News.ro. In urma deciziei politice, in Parlament, in Birourile reunite, va fi demarata procedura pentru schimbarea acestuia din functie.Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, afirma recent ca cel mai mult l-a deranjat la anularea alegerilor, precedentul creat si renumararea voturilor, el precizand ca Toni Grebla nu ar mai ... citește toată știrea