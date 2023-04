Mai multe feluri de mancaruri romanesti se fla in topul TasteAtlas. Mujdeiul, bulzul, ciorba radauteana si micii sunt apreciate, in timp ce alte preparate romanesti, cum ar fi papricasul de peste sau jumarile, sunt neapreciate.Preparatele culinare romanesti sunt apreciate si la nivel international si au ajuns sa fie prezente in topul TasteAtlas.Mancarurile romanesti din topurile TasteAtlas: Salata de vinete, urda, ciorba radauteana, bulzul si mujdeiul. Salata de castraveti si papricasul de ... citeste toata stirea