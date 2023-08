Romania a devenit un jucator important pentru branduri internationale de fashion, care apeleaza inclusiv la forta de munca locala pentru produsele lor. In 2022 erau 6.753 de producatori de imbracaminte, in topul celor mai mari fiind Formens, Artifex si Pandora Prod, care au acumulat afaceri de peste 700 milioane lei in 2022, potrivit datelor Termene.ro. In ceea ce priveste topul celor mai importanti jucatori din comertul cu haine, liderul este Pepco, urmat de Inditex Romania si LPP Romania, ... citeste toata stirea