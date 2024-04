Topul Forbes 2024: Cine este cel mai bogat roman

Sase romani sunt in Topul Forbes cu miliardarii lumii. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari.Romania are sase reprezentanti in Topul Forbes, clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei Zaharia.Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari, transmite News.ro.Daniel Dines, locul 1.238 in Topul ForbesCel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, ... citește toată știrea