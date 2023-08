Este inceputul unui weekend in care se anunta temperaturi caniculare in majoritatea zonelor din tara, iar mii de romani vor cauta un strand sau o piscina pentru a se racori si a petrece o zi frumoasa alaturi de cei dragi.Insa cu preturile in crestere o astfel de iesire poate fi foarte costisitoare: bilete de intrare, racoritoare, servirea unei mese, poate si cumpararea unui costum nou de baie, aripioare de inot pentru cei mici - toate aceste costuri adunate pot face o iesire la strand ... citeste toata stirea