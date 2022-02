Tortionarul fara chip, Refic Fizula, de la inchisoarea din Cetatea Fagarasului

Refic Telep Fizula, unul dintre cei trei tortionarii pentru care Institutul de Investigare a Crimelor si Memoria Exilului Romanesc (IICMER) a depus sesizare penala, este originar din Dobrogea, unde s-ar fi si stins din viata, In arhivele statului nu exista nicio fotografie de-a sa. Refiz Telep Fizula provine din Dobrogea, zona transformata de comunisti intr-un mare lagar de exterminare. In coloniile presarate in judetele Constanta si Tulcea si-au gasit sfarsitul mii de detinuti politici care ... citeste toata stirea