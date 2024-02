Tot in strada

Federatia "Solidaritatea Sanitara" a continuat joi, 22 februarie, protestele la Ministerul Sanatatii. Angajatii din sanatate sunt nemultumiti ca Guvernul isi mentine intentia de crestere a salariilor lor de baza cu doar 15% si refuza sa negocieze."Noi ne pregatim pentru urmatorul protest, care va avea loc in data de 29 februarie. Vom face protestul in timpul pauzei de masa, urmand cu marele miting de la Bucuresti, in Piata Victoriei, in data de 11 martie. Vom continua cu adunarea semnaturilor ... citește toată știrea