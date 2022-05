Tot la Racos: Batuta de concubin si sambata noaptea, si duminica seara

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie"."In fapt, duminica seara, in jurul orei 19.15, politistii au fost sesizati de catre o tanara din localitatea Racos, judetul Brasov, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie. Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orelor 2.00, iar ... citeste toata stirea