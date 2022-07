Tot mai multe talharii, la Brasov. Patru tineri au fost arestati

Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "talharie calificata" si "tentativa la talharie calificata".La data de 29 iunie 2022, in jurul orelor 01.40, in timp ce se aflau pe strada Zorilor din municipiul Brasov, 5 persoane ar fi agresat fizic doi tineri, iar unuia dintre acestia i-ar fi sustras telefonul mobil.La data de 01 iulie 2022, trei persoane de sex masculin, prin ... citeste toata stirea