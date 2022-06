Tot mai multe trotinete avem in Brasov si tot mai multe probleme in trafic

Trotinetele si bicicletele electrice nu pot fi conduse pe trotuar, iar, daca exista piste destinate acestora, conducatorii acestor vehicule sunt obligati sa circule doar pe acestea. Multi probabil nu stiu regulile, sau pur si simplu le ignora, astfel ca brasovenii deja ii vad ca pe un pericol in trafic."Pe trotuar e cam periculos, am patit si eu sa treaca foarte aproape de mine, dar am fost pe faza si m-am ferit in ultima clipa", ne-a spus un barbat. "Vin din spate si nu-i vezi, pentru ca ... citeste toata stirea