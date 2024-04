Tot mai multi romani vor sa evite consumul excesiv de mancare si bautura de Paste

Un studiu al Reveal Marketing arata ca 44% dintre romani au observat schimbari in modul in care sarbatoresc Pastele in ultimii ani, cu o crestere semnificativa in cazul tinerilor cu varste cuprinse intre 18-34 de ani (58%) si o rata mai mica in randul persoanelor mature peste 55 de ani (32%).Principalele motivatii ce stau la baza acestor schimbari sunt dorinta de a sarbatori Pastele in afara agitatiei comerciale (39%), adoptarea unor obiceiuri mai simplificate si eco-friendly in celebrarea ... citește toată știrea