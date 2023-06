In perioada 16 - 30 iunie, in paralel cu actiunile de dezinsectie, pe raza municipiului Brasov se va desfasoara si o campanie de tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor la arbori, trandafiri si arbusti de buxus, prima din acest an.Aceste tratamente vor fi aplicate pentru 11.384 de arbori, in 42 de zone cu plantatii de trandafir, pe o suprafata de 3.745 de m.p., si in 104 zone cu plantatii de buxus, care acopera 16.859 de mp.Obiectivul ... citeste toata stirea