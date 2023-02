Miercuri, 8 februarie, in jurul orei 16:00, pe Calea Fagarasului din Brasov, la intersectia cu Soseaua Cristianului, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule. "Politistii rutieri, sositi de indata la fata locului, au asigurat zona incidentului si au efectuat cercetari pentru lamurirea starii de fapt, in care o persoana a beneficiat de suport medical. La acest moment ... citeste toata stirea