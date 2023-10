Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz au oprit in trafic, pe DN13, in apropierea orasului Rupea, un ansamblu de vehicule, compus din cap tractor si remorca, in care se transporta material lemnos. In urma verificarilor in aplicatia SUMAL 2.0., s-a constatat ca avea aviz declarat pentru 19,53 metri cubi, iar in ... citeste toata stirea