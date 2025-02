"Tractorul", cea mai scumpa piata. Serviciul Public Administrare Piete Brasov atribuie locurile pentru vanzarea martisoarelor

Comerciantii si producatorii de martisoare vor avea anul acesta la dispozitie 36 de locuri de vanzare in pietele agroalimentare "Astra", "Dacia", "Tractorul", "Bartolomeu" si "Star". Locurile vor fi atribuite de Serviciul Public Administrare Piete Brasov in urma licitatiei ce se va desfasura in 24 februarie, la sediul institutiei de pe strada Nicolae Balcescu nr 64, etaj II, incepand cu ora 13.00.Comerciantii vor putea inchiria locurile pentru doua perioade, respectiv 25 februarie - 3 martie ... citește toată știrea