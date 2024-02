Tractorul Nou: Terminarea lucrarilor la strada Nicolae Labis, estimata la 6,2 milioane de lei

Una dintre strazile din zona noua a cartierului brasovean Tractorul, Nicolae Labis, va fi, in sfarsit asfaltata in totalitate. La acest drum au mai fost facute lucrari pregatitoare in anii trecuti, cand au fost realizate retele de canalizare pluviala si de iluminat pe o sectiune de aproximativ 1,1 km si au fost inceputa amenajarea trotuarelor si spatiilor verzi.Pentru continuarea lucrarilor, Primaria Brasov a pregatit documentatia tehnica, urmand ca valoarea proiectului sa fie supusa ... citește toată știrea