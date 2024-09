Tradat de niste documente

Aruncarea gunoiului in locuri nepermise este o problema in toate localitatile, iar acest fenomen nu a ocolit nici Rasnovul. Numai ca, "din fericire", cei care arunca ilegal deseurile mai fac si greseli, aruncand diferite documente care ii "deconspira". Mai exact, la Rasnov, luni, 9 septembrie 2024, pe DN73, la iesirea spre Zarnesti, in dreptul gropii tehnologice de la autostrada au fost descoperite mai multe deseuri."Printre resturile aruncate, agentii Politiei Locale Rasnov au descoperit si ... citește toată știrea