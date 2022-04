Traditia targului de Paste, reluata intr-o scoala brasoveana. Ce delicatese au pregatit elevii

Dupa doi ani in care pandemia nu a permis organizarea de evenimente, elevii Scolii Gomnazia Diaconu Coresi din Brasov s-au bucurat din nou sa ajute copiii mai putin norocosi cu banii stransi in urma vanzarii produselor de la Targul de Paste din curtea scolii Forfota de nedescris in curtea Scolii Gimnaziale numarul 2 Diaconu Coresi! Elevii au pregatit cele mai delicioase dulciuri, pe care le-au vandut parintilor, profesorilor si colegilor. Micutii au renuntat la o parte din timpul lor liber sa ... citeste toata stirea