O veche traditie cunoscuta sub numele de "Cozonacul Maicii Domnului" spune ca in ajunul sarbatorii de Sfanta Marie Mica, pe 7 septembrie, persoanele bolnave trebuie sa prepare un cozonac cu multe arome si stafide si sa-l rumeneasca in cuptor.Apoi, bolnavul trebuie sa implineasca un ritual: rupe cozonacul in doua bucati: o parte o arunca in curtea casei, iar cealalta o mananca el. Bolnavul trebuie sa rosteasca un juramant sever: