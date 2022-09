Trafic de droguri in Fagaras. O persoana a fost prinsa in flagrant de politisti

Faptul ca in Fagaras se comercializeaza si se consuma droguri nu mai este o noutate. Duminica, 18 septembrie a.c., politisti Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. - S.T. Brasov, au prins in flagrant delict, in municipiul Fagaras, una dintre persoanele banuite de trafic de droguri. Aceasta se intorcea din Italia si avea asupra sa 50 de grame de cocaina, destinate comercializarii. Ulterior politistii au efectuat 6 perchezitii domiciliare, la ... citeste toata stirea