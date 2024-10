Trafic deviat, pentru linia RATBV 710 Brasov-Sacele

RATBV anuntat ca vineri, 25 octombrie, autobuzele de pe liniile metropolitane 710 Brasov (Terminal Roman) - Sacele (Garaj) si 711 Brasov (terminal Roman) - Sacele (Garcini) vor circula in intervalul orar 12.45 - 14.00, pe un traseu deviat in centrul orasului Sacele."Modificarea este determinata de desfasurarea in zona mentionata a unui ceremonial prilejuit de Ziua Armatei ... citește toată știrea