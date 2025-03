Trafic ingreunat astazi, pe DN13, in zona Padurea Bogatii

Circulatia va fi ingreunata astazi, pe DN13, intre Maierus si Hoghiz, in zona Padurea Bogatii.Distribuie daca iti place!Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca traficul va fi ingreunat in cursul zilei de astazi, 12 martie, pe DN13, intre Maierus si Hoghiz, in zona Padurea Bogatii.Potrivit drumarilor se vor executa lucrari de taiere a arborilor periculosi de pe marginea drumului, pe un sector de drum de aproximativ 2 kilometri, pe Padurea Bogatii.Circulatia va fi ... citește toată știrea