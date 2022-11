Traficul este oprit, in ambele sensuri pe DN 13 Brasov - Sighisoara din cauza unui accident produs in urma cu putin timp.Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 13 intre Brasov si Sighisoara din cauza unui accident produs intre un autocamion si un microbuz. Evenimentul rutier s-a produs intre localitatile Mihai Viteazu si Saschiz, in judetul Mures, ... citeste toata stirea