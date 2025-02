Trafic restrictionat pe DN73 in urma unui accident soldat cu un deces

In acest moment, traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe DN 73, intre localitatile Cristian si Brasov (zona INA Schaeffler), ca urmare a unui accident de circulatie.In accident a fost implicat conducatorul unui moped, care ar fi fost acrosat de un autoturism, in conditii ce urmeaza a fi stabilite in cadrul cercetarilor.Din nefericire, in urma impactului, conducatorul mopedului a ... citește toată știrea