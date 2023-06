Sambata, 10 iunie, la Fagaras se va desfasura cea de-a X-a editie a concursului caritabil Bikeathon Esara Fagarasului.Organizatorii anunta restrictii de circulatie in acest sfarsit de saptamana, pe durata evenimentului sportiv Bikeathon Esara Fagarasului.Astfel, pentru o cat mai buna desfasurare a evenimentului Bikeathon Esara Fagarasului, organizat in data de 10 iunie 2023, traficul rutier va fi blocat sau restrictionat, dupa cum urmeaza:va fi blocat in intervalul orar 8.45 - 10. ... citeste toata stirea