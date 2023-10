Traficul rutier va fi restrictionat timp de 7 zile pe strada Rura Mare din Prejmer pentru lucrarile de stabilizare mecanica in situ cu liant hidraulicPrimarul comunei Prejmer, Apafi Mihai - Florin, anunta ca joi s-au demarat lucrarile de stabilizare mecanica in situ cu liant hidraulic pe strada Rura Mare. In acest sens, traficul rutier de orice categorie este interzis in zona.Potrivit edilului, joi s-a finalizat procedura pe 50% din suprafata strazii, iar finalizarea lucrarii va dura ... citeste toata stirea