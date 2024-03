Traficantii de droguri au devenit agresivi: mai sa omoare politisti, s-a intervenit cu focuri de arma

Un politist a fost lovit cu masina de traficanti de droguri, in Covasna. Ofiterii antidrog incercau sa ii prinda pe dealeri in timp vindeau stupefiantele. Trei persoane au fost arestate pentru 30 de zile, pentru prinderea acestora politistii covasneni fiind nevoiti sa traga focuri de arma, informeaza IJP Covasna.Potrivit sursei citate, cele trei persoane au fost depistate in flagrant delict in timp ce se deplasau cu un autoturism in orasul Targu Secuiesc, la scurt timp dupa ce ar fi vandut ... citește toată știrea