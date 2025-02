Traficul Codlea - Vulcan, deviat prin Ghimbav. Accident cu victima

Circulatia rutiera a fost blocata marti, 4 februarie, in jurul orelor 20.00, pe DJ 112A, intre localitatile Codlea si Vulcan, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule. In urma coliziunii, o persoana a suferit leziuni, fiind solicitata interventia SMURD.Cat despre circumstantele producerii accidentului, nu s-au oferit detalii. ... citește toată știrea