Traficul feroviar, afectat de conditiile meteo extreme, in judetul Brasov. Mai multi copaci au cazut pe calea ferata

Traficul feroviar a fost afectat de vantul puternic, ploi si ninsori viscolite, in judetele Brasov si Iasi, dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata.Traficul feroviar este afectat, vineri seara, de vantul puternic, ploi si ninsori viscolite, in judetele aflate sub avertizari meteo Cod galben si Cod portocaliu, a transmis CFR SA.In Regionalele CF Iasi si Brasov, mai multi copaci au cazut pe ... citește toată știrea