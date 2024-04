Traficul pe centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe se va deschide, in luna august

Traficul rutier pe centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, a carei constructie a inceput in urma cu aproximativ doi ani, se va deschide in luna august, au anuntat, marti, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov, transmite Agerpres.Potrivit acestora, stadiul lucrarilor a ajuns la 65%, iar activitatea e concentrata in zona celor trei pasaje si a celor doua sensuri giratorii aflate la capetele drumului."Se lucreaza intens pe Varianta de Ocolire Sfantu ... citește toată știrea