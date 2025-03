Tragedie in Muntii Fagaras: Un turist a murit dupa ce a cazut de la inaltime

Tragedie in Muntii Fagaras. Un turist in varsta de aproximativ 50 de ani si-a pierdut viata sambata, in Muntii Fagaras, dupa ce a suferit o cadere de la inaltime in zona Vaiuga.Salvamontistii au intervenit de urgenta si au solicitat sprijinul unui elicopter SMURD, insa manevrele de resuscitare au fost fara succes.Interventie rapida, dar fara ... citește toată știrea