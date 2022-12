Tragedie intr-o familie din Mandra. Doi soti au fost gasiti inconstienti in casa, joi, 8 decembrie, de una din fiice dupa ce acestia nu au mai raspuns la telefon. Echipele de salvare au ajuns imediat la fata locului, insa pentru barbatul de 63 de ani a fost prea tarziu, acesta fiind decedat. Sotia acestuia a fost transportata la spital, in stare de inconstienta."Am fost solicitati sa intervenim joi, in jurul orei 12, in localitatea Mandra. Fiica persoanelor a sesizat ca parintii nu raspund la ... citeste toata stirea