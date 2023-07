Un caz socant a fost descoperit saptamana trecuta la Brasov.Un bebelus de nici 2 ani a murit in taxi, in drum spre spital, in noaptea de duminica spre luni, 2/3 iulie. Acest copilas a trait o drama coplesitoare. A fost practic omorat de nepasarea mamei, iar calau i-a fost iubitul acesteia. Barbatul acuzat ca a batut bebelusul concubinei lui pana la moarte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit rechizitoriului, in perioada iunie - iulie 2023, victima minora M.D.L. in varsta de 1 an ... citeste toata stirea