Un aparat de zbor de mici dimensiuni s-a prabusit, sambata dimineata, in apropierea DN 73, intre localitatile Rasnov si Tohanu Nou. Din nefericire, pilotul Alexandru Covrig, un barbat de 66 de ani, cu experienta si pasionat de zbor, ce se afla singur in avion, nu a mai putut fi salvat."Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de medici pilotul nu a mai putut fi salvat, acesta a suferit leziuni incompatibile cu viata", a explicat maior Ciprian Sfreja, purtator de cuvant al IPJ Brasov.