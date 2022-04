Primaria Sacele avertizeaza populatia ca in preajma localitatii urmeaza sa aiba loc trageri de instructie.Acestea vor avea loc in poligonul Grohotis, incepand de astazi, 12 aprilie si pana vineri, 15 aprilie.Exercitiile armate se vor desfasura zilnic intre orele 08:00 - 20:00."Va aducem la cunostinta faptul ca in perioada 12.04-15.04.2022, zilnic ... citeste toata stirea