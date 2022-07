Saptamana viitoare vor avea loc trageri de instructie in muntii Grohotis.Timp de doua zile se vor desfasura trageri de instructie in Poligonul Grohotis din vecinatatea municipiului Sacele.Primaria Municipiului Sacele avertizeaza populatia ca in preajma localitatii urmeaza sa aiba loc trageri de instructie.Acestea vor avea loc in Poligonul Grohotis, saptamana ... citeste toata stirea