Un exercitiu militar cu trageri de lupta va avea loc miercuri, 22 iunie, in Poligonul Grohotis.Potrivit Primariei Municipiului Sacele, miercuri, 22 iunie, vor avea loc trageri de instructie in muntii Grohotis, in poligonul militar cu acelasi nume.Exercitiul militar se va desfasura in Poligonul Grohotis, din vecinatatea municipiului Sacele si va dura 12 ore.Exercitiile de instructie, se vor desfasura in zona delimitata de Muntele ... citeste toata stirea