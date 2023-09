In Poligonul Cincu, unul dintre obiectivele de interes NATO, se executa, in aceste zile, trageri cu diferite categorii de armament.Actiunile in Poligonul Cincu au inceput marti, 19 septembrie si se vor desfasura pana vineri, 22 septembrie 2023, inclusiv, anunta Primaria Cincu.In aceasta perioada este STRICT INTERZIS accesul persoanelor, animalelor, carutelor, atelajelor sau a altor categorii de utilaje si autovehicule in zona poligonului.Localnicii sunt avertizati sa ocoleasca zona ... citeste toata stirea