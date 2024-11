Un exercitiu militar cu trageri de lupta va avea loc in perioada urmatoare Poligonul Predeal - Cheia.Incepand de astazi, 1 noiembrie, vor avea loc trageri in Poligonul Predeal - Cheia, din judetul Brasov, iar cetatenii sunt sfatuiti sa nu intre in zonele de siguranta.Exercitil militar are loc in perioada 01.11.2024 - 15.11.2024, in Poligonul Predeal - ... citește toată știrea