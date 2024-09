Trailer. Filmul ,,ENESCU, jupuit de viu" al regizorului Toma Enache, va avea, in octombrie, premiere mondiale in Croatia, Los Angeles si Corint. In Romania va avea premiere de gala in noiembrie

Filmul "ENESCU, jupuit de viu", al regizorului Toma Enache va avea premiera mondiala in 12 octombrie 2024, la Festivalul International de Muzica de Sunet si Film (ISFMF) / Crystal Pine Awards care va avea loc la Samobor, Croatia.ENESCU, jupuit de viu, a fost selectat pentru prestigiosul Festival International de Muzica de Sunet si Film (ISFMF) / Crystal Pine Awards care va avea loc la Samobor, Croatia, in perioada 11-13 octombrie. Vom intra in competitie si speram sa castigam trofeul. La fel ... citește toată știrea