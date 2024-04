Transfagarasanul ar putea fi deschis in luna mai

Anul acesta, cel mai important drum turistic din Romania, Transfagarasanul, ar putea fi deschis pe sectorul Piscu Negru - Cabana Balea Cascada in luna mai. Cel putin aceasta este estimarea reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, care au evaluat miercuri, 10 aprilie, in teren, starea stratului de zapada, grosimea acestuia, dar si starea drumului."Vestea buna este ca in acest an avem parte de cantitate de zapada mai mica fata de alti ani si vom putea incepe ... citește toată știrea