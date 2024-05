Transfagarasanul revine la viata. DRDP Brasov anunta ca este posibil sa fie deschis "cu mult inainte" de 1 iulie

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a inceput deszapezirea Transfagarasanului, unul dintre cele mai spectaculase drumuri din Europa. Lucrarile au inceput in 1 mai, iar reprezentantii DRDP Brasov au anuntat ca vor putea deschide acest drum spectaculos "cu mult inainte de data obisnuita de 1 iulie". "Deocamdata lucram in zonele in care nu exista risc de avalansa si doar atunci cand conditiile meteo permit interventia in siguranta", au anuntat drumarii brasoveni.Anul trecut, ... citește toată știrea