Transformarea fostului punct termic Dobrogea 58 in centru comunitar a ajuns in faza licitatiei: 1 milion de euro

Anuntat inca din anul 2018, proiectul referitor la transformarea punctului termic de pe strada Dobrogea nr. 58 din Brasov centru social a ajuns, in sfarsit, in etapa licitatiei de lucrari. Procedura de atribuire a fost lansata de Directia de Servicii Sociale (DSS) Brasov in 14 februarie, iar termenul limita de depunere a ofertelor este 1 martie. Conform anuntului postat pe platforma electronica de achizitii publice, valoarea investitiei este estimata la 5.726.096 lei, cu tot cu TVA.Conform