Transformarea vechii centrale de pe strada Dobrogei in centru comunitar s-a scumpit cu 15% in trei ani, de cand se lucreaza la documentatii

Ideea transformarii unor vechi puncte termice in centre comunitare de cartier a fost lansata in 2018, insa lucrurile nu prea au evoluat, proiectele fiind inca in faza de documentatii. Astfel, in cazul centralei de pe strada Dobrogei, care a fost prima propusa pentru a fi refunctionalizata fiind data in administrarea Directiei de Asistenta Sociala, s-au mai facut cateva "retusuri" in ceea ce priveste costurile pentru realizarea lucrarilor propriu-zise.In 2019, potrivit indicatorilor ... citeste toata stirea