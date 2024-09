Transilvania Blues Festival, in ultimul weekend din septembrie

In exclusivitate in Romania vor veni la Brasov muzicieni de exceptie! Englezul Danny Bryant, norvegianca Christina Skjolberg, olandezul Robbert Duijf si belgianul Stef Paglia vor concerta vineri 27 si sambata 28 septembrie la clubul Rockstadt!In deschiderea primei seri de festival, pe 27 septembrie, protagonista va fi Christina Skjolberg nascuta si crescuta pe micuta insula Smola de pe coasta de nord-vest a Norvegiei. Cand a intrat pe scena blues norvegiana in urma cu peste 10 ani, foarte ... citește toată știrea